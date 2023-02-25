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В Екатеринбурге на Малышева неизвестные обнесли павильон вейпов

16.30 Воскресенье, 5 марта 2023
Криминал
Скрин из видео: Инцидент Екатеринбург / ВКонтакте
Ночью в Екатеринбурге двое неизвестных обнесли павильон вейпов на Малышева, 120а. С ворами магазин электронных сигарет сталкивается уже не в первый раз.

Как сообщает «Инцидент Екатеринбург», молодые люди успели скрыться до прибытия охраны. Для того, чтобы обчистить магазин, им потребовалось меньше двух минут.

Со слов администрации торгового павильона, злоумышленники украли кофемашину, наличные деньги из кассы, а также товар на сумму около 70 тысяч рублей.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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16:01 В столице Урала ищут 35-летнего мужчину, пропавшего 20 февраля
15:10 В екатеринбургской школе семикласснику сломали челюсть
13:47 В Нижнесергинском районе сняли ограничения на движение большегрузного транспорта
13:08 Екатеринбургский зооспасатель освободил запутавшихся в нитках голубей
11:54 На трассе «Пермь – Екатеринбург» из-за «пробки» изменили временной интервал светофора
11:23 Квартиру интернет-живодёра из Режа пытались поджечь
10:03 В Нижнесергинском районе объявили ограничения движения большегрузного транспорта из-за снегопада
09:47 В Екатеринбурге 5-летняя девочка ушибла колено в ДТП с Volkswagen
20:14 ХК «Автомобилист» уступил во втором матче серии с магнитогорским «Металлургом»
18:07 ФК «Урал» упустил в Москве победу над «Спартаком»
17:40 Свердловская транспортная прокуратура взяла на контроль задержку рейса в Екатеринбурге
16:48 Пожар в строящейся многоэтажке на Евгения Савкова в Екатеринбурге потушили
16:12 Свердловское Минприроды обещало направить 384 миллиона на противопожарную охрану лесов
15:02 Треть родителей в Екатеринбурге уверены, что дети могут работать с 14 лет
14:00 В Екатеринбурге на улице Евгения Савкова загорелась строящаяся многоэтажка
13:49 Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения девочки в интернат-школе Североуральска
13:07 В СНТ «Медик» Полевского объявили карантин по бешенству
12:12 В екатеринбургском общежитии 72-летнюю пенсионерку обокрал сосед
11:00 В Екатеринбурге ищут 16-летнуюю девушку, пропавшую 28 февраля
10:04 Крупный пожар произошёл в Камышловском районе Свердловской области
21:24 Насильно удерживаемого несовершеннолетнего обнаружили сотрудники ДПС в остановленном в Екатеринбурге автомобиле
21:04 Две «ГАЗели» в Нижнем Тагиле «забодали» друг друга
20:34 Жители посёлка Нагорный под Верхней Пышмой опасаются экокатастрофы
19:54 Фильмы скандального датчанина в Екатеринбурге можно будет увидеть на большом экране
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