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В Екатеринбурге на Малышева неизвестные обнесли павильон вейпов
Криминал
Скрин из видео: Инцидент Екатеринбург / ВКонтакте
Ночью в Екатеринбурге двое неизвестных обнесли павильон вейпов на Малышева, 120а. С ворами магазин электронных сигарет сталкивается уже не в первый раз.
Как сообщает «Инцидент Екатеринбург», молодые люди успели скрыться до прибытия охраны. Для того, чтобы обчистить магазин, им потребовалось меньше двух минут.
Со слов администрации торгового павильона, злоумышленники украли кофемашину, наличные деньги из кассы, а также товар на сумму около 70 тысяч рублей.
Как сообщает «Инцидент Екатеринбург», молодые люди успели скрыться до прибытия охраны. Для того, чтобы обчистить магазин, им потребовалось меньше двух минут.
Со слов администрации торгового павильона, злоумышленники украли кофемашину, наличные деньги из кассы, а также товар на сумму около 70 тысяч рублей.
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