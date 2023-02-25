В Екатеринбурге на Малышева неизвестные обнесли павильон вейпов

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Ночью в Екатеринбурге двое неизвестных обнесли павильон вейпов на Малышева, 120а. С ворами магазин электронных сигарет сталкивается уже не в первый раз.Как сообщает «Инцидент Екатеринбург», молодые люди успели скрыться до прибытия охраны. Для того, чтобы обчистить магазин, им потребовалось меньше двух минут.Со слов администрации торгового павильона, злоумышленники украли кофемашину, наличные деньги из кассы, а также товар на сумму около 70 тысяч рублей.