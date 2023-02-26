В екатеринбургском общежитии 72-летнюю пенсионерку обокрал сосед





– сообщили в пресс-группе. «В своей комнате жилец отсутствовал, поэтому полицейским пришлось разыскивать его. К вечеру подозреваемый был задержан на территории микрорайона ЖБИ»,





– подчеркнули правоохранители. «Полиция напоминает гражданам о необходимости внимательно относиться к сохранности своего имущества и не оставлять двери в свое жилище открытыми. Подобная беспечность может привести не только к кражам, но и к более тяжким преступлениям, таким как квартирный грабеж или разбой»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В общежитии на Краснофлотцев в Екатеринбурге 72-летняя пенсионерка лишилась 26 тысяч рублей и своей сумки, когда ходила в туалет. Женщина понадеялась, что никто не будет заходить в её комнату, и оставила дверь открытой.Однако, когда она вернулась, сумки с деньгами уже не было. Тогда она заподозрила в краже соседа, 20-летнего молодого человека, которого видела в общем коридоре, рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.Отмечается, что подозреваемый ранее был судим за незаконный оборот наркотиков. Свою вину он признал, объяснив, что деньги успел потратить, а сумку выбросил. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о краже с незаконным проникновение в жилище.