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В екатеринбургском общежитии 72-летнюю пенсионерку обокрал сосед
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В общежитии на Краснофлотцев в Екатеринбурге 72-летняя пенсионерка лишилась 26 тысяч рублей и своей сумки, когда ходила в туалет. Женщина понадеялась, что никто не будет заходить в её комнату, и оставила дверь открытой.
Однако, когда она вернулась, сумки с деньгами уже не было. Тогда она заподозрила в краже соседа, 20-летнего молодого человека, которого видела в общем коридоре, рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.
Отмечается, что подозреваемый ранее был судим за незаконный оборот наркотиков. Свою вину он признал, объяснив, что деньги успел потратить, а сумку выбросил. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о краже с незаконным проникновение в жилище.
Однако, когда она вернулась, сумки с деньгами уже не было. Тогда она заподозрила в краже соседа, 20-летнего молодого человека, которого видела в общем коридоре, рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.
«В своей комнате жилец отсутствовал, поэтому полицейским пришлось разыскивать его. К вечеру подозреваемый был задержан на территории микрорайона ЖБИ»,
– сообщили в пресс-группе.
Отмечается, что подозреваемый ранее был судим за незаконный оборот наркотиков. Свою вину он признал, объяснив, что деньги успел потратить, а сумку выбросил. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о краже с незаконным проникновение в жилище.
«Полиция напоминает гражданам о необходимости внимательно относиться к сохранности своего имущества и не оставлять двери в свое жилище открытыми. Подобная беспечность может привести не только к кражам, но и к более тяжким преступлениям, таким как квартирный грабеж или разбой»,
– подчеркнули правоохранители.
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