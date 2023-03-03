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Насильно удерживаемого несовершеннолетнего обнаружили сотрудники ДПС в остановленном в Екатеринбурге автомобиле

21.24 Пятница, 3 марта 2023
Криминал
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на улице 8 марта возле Уральского института РАНХиГС в районе 18:00 полиция остановила автомобиль Volkswagen Passat. Как выяснилось, машина была остановлена в ходе плана «Перехват».

По информации источника «Вечерних ведомостей», в автомобиле, который остановили сотрудники ДПС, силой удерживали несовершеннолетнего, с юношей 17 лет также находился его 21-летний брат – тоже вопреки своей воле.

Источник сообщает, что конфликт, в результате которого обоих силой запихали в автомобиль, произошёл сегодня в районе пересечения проспекта Космонавтов с улицей Энтузиастов, и он связан с «обналом» — 17-летний парень якобы познакомил «обнальщиков» со своим другом из техникума, чтобы тот оформил банковские карты для обналички. По некоторой информации, этот друг снял по их поручению деньги из банкомата, но не отдал, присвоив себе. Не сумев найти этого друга, «обнальщики» поймали 17-летнего парня вместе с его братом, силой запихав их в Wolkswagen.


Фото: Вечерние ведомости


Однако эту потасовку заметили прохожие и позвонили в полицию. В результате был объявлен план «Перехват» и Wolkswagen остановили на улице 8 марта. В момент остановки в автомобиле находилось 6 человек – двое насильно удерживаемых молодых людей и четверо бандитов, предположительно, связанных с «обналом». Полицейские обнаружили у них множество банковских карт.

У 17-летнего парня слегка разбито лицо и, по предварительной информации, выбит зуб.


Фото: Вечерние ведомости

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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15:24 Водитель Mitsubishi погибла в ДТП с фурой на трассе Екатеринбург – Пермь
14:57 ФАС выявила нарушения по установке тарифов на электроэнергию в Свердловской области
14:15 Силовики нагрянули в молельную комнату для мусульман в Екатеринбурге
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