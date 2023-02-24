Вместо «расслабона» со жрицей любви житель Нижнего Тагила получил «головняки» с мошенниками

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле ищут мошенников, которым удалось обманом и угрозами выманить у местного жителя крупную сумму денег. На мошенников 32-мужчина нарвался при попытке вызвать на дом проститутку.Желая скоротать вечерок в обществе жрицы любви, мужчина зашёл на сайт с портфолио «профессионалок». Выбрав одну из красоток, он связался с ней, однако, договориться не получилось: дама не очень тяжёлого поведения потребовала предоплату ещё до выезда к потенциальному клиенту. Тот не рискнул расставаться с деньгами заранее, на том их общение и закончилось. Зато на следующий день началось куда менее приятное общение с неизвестным, представившимся вором в законе Адамом Большим.«Большой Адам» потребовал выплатить неустойку за сорвавшуюся накануне сделку. Для убедительности он назвал несостоявшемуся клиенту проститутки персональные данные его родственников и дал понять, что их ждут неприятности в случае отказа платить. Это действительно напугало нижнетагильца и он послушно перевёл на счёт звонившего крупную сумму. А потом ещё раз. И ещё. Наконец, сообразив, что из него собираются сделать вечную «дойную корову», он обратился в правоохранительные органы.Заявление от жертвы вымогателя приняли в отделе полиции №18 Нижнего Тагила. Как сообщает руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса («мошенничество, совершённое в крупном размере»). Перспективы, что сотрудникам правоохранительных органов удастся найти «Адама Большого» и вернуть деньги обманутому нижнетагильцу, есть, но не слишком радужные.