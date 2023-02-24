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Свердловчанка обвинила девушку-полицейского в избиении

17.51 Пятница, 3 марта 2023
Криминал
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Сысерти местная жительница обвинила в избиении девушку-полицейского. Об этом сообщает Е1.RU.

Жительница Сысерти Надежда рассказала изданию, что инцидент произошел 24 февраля около часа ночи. Девушка вышла из кафе на улице Гагарина, 1 и увидела драку: несколько человек били мальчика.

«Я начала снимать происходящее на камеру, вдруг это происходит преступление, и в этот момент девушка накинулась на меня. Кулаком ударила в лицо, я упала, а она села на меня и продолжила бить. Потом ее от меня оттащили. Я написала заявление о побоях, так как у меня появилась огромная гематома. Она же заявила, что из полиции и ей ничего не будет», – рассказывает свердловчанка.


Само нападение на девушку не попало на видео, только предыдущая драка. Камеры из кафе, выходящие на улицу, оказали неработающими. Надежда утверждает, что еще несколько дней назад она видела, как на ноутбуке смотрели видео с этих камер.

После того как Надежда написала заявление, по ее словам, с ней пытались договориться.

«Мне предлагали забрать заявление, а в последний раз даже грозили встречным заявлением. Прошло уже больше недели, но кроме медэкспертизы никаких действий не предпринимается. Участковый своим тоном общения дает понять, что они не заинтересованы в привлечении к ответственности этого человека», – говорит девушка.


Медики диагностировали у местной жительницы параорбитальную гематому. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что по данному факту руководством ОВД Сысерти проводится служебная проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

«В случае, если по ее итогам будет установлено, что сотрудница местной полиции, находившаяся в тот момент вне службы и без форменного обмундирования, превысила свои полномочия или совершила иные нарушения, будут приняты адекватные меры реагирования со всеми вытекающими отсюда последствиями, – заявил полковник Горелых.


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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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14:15 Силовики нагрянули в молельную комнату для мусульман в Екатеринбурге
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