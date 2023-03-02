Сотрудники ФСБ задержали мужчину, готовившего теракт в Новоуральске

«Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Преступнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – добавили в ФСБ.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области сотрудники ФСБ задержали 44-летнего мужчину, который готовился поджечь военкомат в Новоуральске.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе УФСБ по Свердловской области, в квартире задержанного обнаружили и изъяли три самодельных зажигательных устройства, а также вещества, предназначенные для их изготовления.Следственным подразделением органов безопасности возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 2 статьи 205 УК РФ (Приготовление к террористическому акту).