В Екатеринбурге задержали подозреваемого в краже гармони у заслуженного артиста Татарстана

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге транспортные полицейские задержали 37-летнего ранее судимого местного жителя. Он подозревается в краже дорогостоящей гармони-тальянки, принадлежащей участнику симфонического оркестра и заслуженному артисту Республики Татарстан.В пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО «Вечерним ведомостям» рассказали, что артист обратился в дежурную часть Линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский с сообщением о пропаже музыкального инструмента ручной работы, сделанного на заказ. Мужчина рассказал, что купил гармонь три года назад у мастера за 150 тысяч рублей.Оперативники выяснили, что в день пропажи пострадавший с труппой находился на железнодорожном вокзале Екатеринбурга. Отыграв концерт в уральской столице, они ждали поезд до Казани. После объявления посадки мужчина впопыхах оставил футляр с инструментом на скамье в зале ожидания, решив, что его вместе с остальным багажом забрал кто-то из коллег. Пропажу он обнаружил, когда прибыл в Казань, после чего обратился за помощью в транспортную полицию.Сыщики уголовного розыска изучили видео с камер наблюдения в помещении вокзала и выяснили, что оставленный музыкальный инструмент похитил некий гражданин. Личность подозреваемого установили по горячим следам. Мужчину задержали уже через несколько часов, а саму гармонь изъяли из ломбарда, куда злоумышленник сдал ее за 1200 рублей.Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба). Похищенный музыкальный инструмент вернули владельцу. Подозреваемый в краже проведет время до суда под подпиской о невыезде.