Риелтора осудят в Екатеринбурге за мошенничество

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Чкаловский районный суд Екатеринбурге передано уголовное дело в отношении риелтора. Она обвиняется в мошенничестве на 500 тысяч рублей. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.По версии следствия, в январе 2020 года риелтор, зная, что ее знакомый продает недвижимость, решила похитить деньги под предлогом сопровождения сделки. От имени собственника, не имея на это полномочий, женщина заключила с покупателем предварительный договор купли-продажи недвижимости и получила аванс в размере 100 тысяч рублей. При этом сопровождать сделку и передавать деньги продавцу она не собиралась.В период с марта по апрель того же года риелтор соврала покупателю о необходимости наделения долей несовершеннолетней родственницы продавца в застраивающемся доме, в котором планировалось приобретение объекта. Сделать это надо было якобы по указанию продавца. За это женщина просила передать 400 тысяч рублей в счет оплаты по предварительному договору купли-продажи.Подобных указаний обвиняемая при этом не получала, а деньги присвоила себе, точнее расплатилась ими со своими кредиторами.Всего с января по апрель 2020 года риелтор похитила деньги, принадлежащие покупателю, на общую сумму 500 тысяч рублей.Ранее женщина уже была судима за совершение аналогичных преступлений. Теперь она снова предстанет перед судом. Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.