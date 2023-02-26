Следователи ищут в Екатеринбурге жертв 60-летнего насильника

«Следствие полагает, что аналогичные действия обвиняемый мог совершить и в отношении других потерпевших, которые по какой-либо причине не сообщили о произошедшем в правоохранительные органы», – отмечают в СКР.



Фото: СУ СКР по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге задержан 60-летний насильник. Следователи ищут возможных жертв, пострадавших от действий обвиняемого.Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, расследуется уголовное дело об особо тяжком преступлении сексуального характера, в совершении которого обвиняется 60-летний мужчина. По данным следствия, преступление было совершено в конце января в квадрате улиц Свердлова – Азина в Екатеринбурге. Обвиняемый зашел за потерпевшими в подъезд и изнасиловал их.Приметы обвиняемого: на вид 60-65 лет, худощавое телосложение, рост 160 см, на лице морщины, седоволосый. На верхней челюсти нет зубов за исключением правого центрального резца. Мужчина был одет в темную одежду и носил рюкзак.Всех, кто знает что-либо о совершении обвиняемым преступлений, просят обратиться в третий отдел по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР по телефонам: 8 (343) 297-72-28, 8 (912) 648-38-69 (следователь по особо важным делам третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области Сергей Владимирович Кибардин).