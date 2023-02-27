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В Екатеринбурге директор магазина выстрелил в затылок соседу из травмата

11.53 Четверг, 2 марта 2023
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге директор магазина выстрелил в голову своему соседу из травматического пистолета. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия).

Инцидент произошел ночью 27 февраля на улице Комсомольской. В УМВД по Екатеринбургу «Вечерним ведомостям» рассказали, что пострадавший пришел в гости к бывшей супруге и выпивал с ней спиртное. Во время застолья они громко поругались.

Мужчина покинул квартиру бывшей жены. Возле подъезда он встретил жильца соседней квартиры. Тот сделал ему замечание по поводу шума ночью, однако потерпевший отреагировал негативно. В ходе словесного конфликта сосед, возмущавшийся из-за шума, видимо, исчерпал все аргументы, достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в сторону мужчины.

35-летнего потерпевшего доставила в больницу бригада скорой помощи. Медики диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали владельца оружия. Им оказался ранее не судимый 30-летний директор одного из магазинов крупной торговой сети. Во время осмотра его квартиры обнаружили и изъяли травматический пистолет, зарегистрированный на мужчину.

Расследование уголовного дела продолжается. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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17:55 В Екатеринбурге увеличится количество детских лагерей
17:21 Пропавшую в Екатеринбурге 15-летнюю девочку нашли
17:02 Цифровая экосистема МТС признана лидером B2B-телекома в двух сегментах
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