Любителя покушать «на халяву» из Каменска-Уральского ждёт суд

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В городе Каменск-Уральский Свердловской области объявился любитель зайти за продуктами в магазин и выйти оттуда, не оплатив выбранный товар. С начала года он проворачивал такую манеру продуктового шоппинга как минимум трижды.Магазины Каменска-Уральского в результате визитов «непокупателя» потерпели общий ущерб в размере 2 726 рублей. Деньги не великие, но в местное отделение полиции владельцы торговых точек всё же обратились. В результате недолгих поисков сотрудники правоохранительных органов личность магазинного воришки установили, а вскоре и задержали. Им оказался 28-летний местный житель, который сознался участковым уполномоченным, что продукты воровал с целью покушать, а не для того, чтобы перепродать (как это иногда бывает). Ранее он уже привлекался к суду за схожие преступления и получил административное наказание.Как сообщает ВК-паблик «Чрезвычайный Каменск-Уральский», на сей раз любитель халявы «административкой» не отделается. С учётом рецидива судить его будут уже по Уголовному кодексу Российской Федерации.