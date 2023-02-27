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Жительницу Екатеринбурга осудят за поджог знакомого
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге перед судом предстанет местная жительница. Она облила легковоспламеняющейся жидкостью мужчину и подожгла его. Потерпевший умер в больнице.
По версии следствия, ночью 6 августа обвиняемая со своими знакомыми распивала спиртное в многоквартирном доме на улице Рощинской в Екатеринбурге. Во время застолья женщина поссорилась с одним из мужчин. Она нашла в квартире нож и ударил им в область левого плеча потерпевшего.
Затем женщина увидела бутылку с надписью «растворитель», облила легковоспламеняющейся жидкостью потерпевшего и при помощи зажигалки подожгла жидкость на одежде и теле мужчины.
В результате потерпевший получил телесные повреждения в виде термических ожогов пламенем головы, шеи, груди, живота, верхних конечностей II-III степени на 35 % поверхности тела. Мужчина умер в больнице 13 сентября.
Уголовное дело после вручения обвиняемой обвинительного заключения будет направлено в Свердловский областной суд.
По версии следствия, ночью 6 августа обвиняемая со своими знакомыми распивала спиртное в многоквартирном доме на улице Рощинской в Екатеринбурге. Во время застолья женщина поссорилась с одним из мужчин. Она нашла в квартире нож и ударил им в область левого плеча потерпевшего.
Затем женщина увидела бутылку с надписью «растворитель», облила легковоспламеняющейся жидкостью потерпевшего и при помощи зажигалки подожгла жидкость на одежде и теле мужчины.
«Помимо вышеуказанного, преступные действия обвиняемой создали реальную опасность для жизни и здоровья второго мужчины, находившегося в квартире, поскольку он спал в непосредственной близости от источника открытого огня, а также для жизни и здоровья иных жильцов многоквартирного дома, учитывая ночное время суток», – отметили в пресс-службе областной прокуратуры.
В результате потерпевший получил телесные повреждения в виде термических ожогов пламенем головы, шеи, груди, живота, верхних конечностей II-III степени на 35 % поверхности тела. Мужчина умер в больнице 13 сентября.
Уголовное дело после вручения обвиняемой обвинительного заключения будет направлено в Свердловский областной суд.
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