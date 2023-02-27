В Каменске-Уральском в суд передано уголовное дело о грабеже труженицы тыла

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральском в суд передано уголовное дело в отношении местного жителя. Он обвиняется в ограблении 92-летней женщины, являющейся труженицей тыла и ветераном труда.По версии следствия, 29 ноября прошлого года обвиняемый заметил возле дома на улице Добролюбова в Каменске-Уральском пожилую женщину. Она в силу возраста плохо передвигалась, а из ее пакета просматривался кошелек.Злоумышленник проследовал за пенсионеркой к подъезду, зашел за ней в тамбур подъезда, обхватил женщина со спины и выхватил из пакета кошелек, в котором находились 650 рублей. Деньги обвиняемый похитил и скрылся с места преступления.В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.Уголовное дело о грабеже направлено в Синарский районный суд Каменска-Уральского. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.