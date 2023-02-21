Подростки совершили в 2022 году в Екатеринбурге 412 преступлений

«При этом преступления, совершенные несовершеннолетними, как правило раскрываются без затруднений, что позволяет привлекать фигурантов к уголовной ответственности. По всем фактам совершенных несовершеннолетними противоправных деяний материалы уголовных дел органами следствия и дознания были направлены в суд», – заявляют в полиции.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В 2022 году в Екатеринбурге зарегистрировано 412 преступлений, совершенных несовершеннолетними. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в городском УМВД.Наиболее распространенные преступления, которые совершают подростки, – кражи (164 случая за год). По статье 161 УК РФ «Грабеж» несовершеннолетние совершили 40 преступлений, по статье 166 «Неправомерное завладение автомобилем» – 28, по линии незаконного оборота наркотических средств – 32.Помимо этого, в прошлом году зарегистрировано 73 случая мошенничества, совершенных подростками, в том числе по схеме «родственник попал в ДТП».