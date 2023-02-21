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Подростки совершили в 2022 году в Екатеринбурге 412 преступлений
Криминал
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу
В 2022 году в Екатеринбурге зарегистрировано 412 преступлений, совершенных несовершеннолетними. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в городском УМВД.
Наиболее распространенные преступления, которые совершают подростки, – кражи (164 случая за год). По статье 161 УК РФ «Грабеж» несовершеннолетние совершили 40 преступлений, по статье 166 «Неправомерное завладение автомобилем» – 28, по линии незаконного оборота наркотических средств – 32.
Помимо этого, в прошлом году зарегистрировано 73 случая мошенничества, совершенных подростками, в том числе по схеме «родственник попал в ДТП».
Наиболее распространенные преступления, которые совершают подростки, – кражи (164 случая за год). По статье 161 УК РФ «Грабеж» несовершеннолетние совершили 40 преступлений, по статье 166 «Неправомерное завладение автомобилем» – 28, по линии незаконного оборота наркотических средств – 32.
Помимо этого, в прошлом году зарегистрировано 73 случая мошенничества, совершенных подростками, в том числе по схеме «родственник попал в ДТП».
«При этом преступления, совершенные несовершеннолетними, как правило раскрываются без затруднений, что позволяет привлекать фигурантов к уголовной ответственности. По всем фактам совершенных несовершеннолетними противоправных деяний материалы уголовных дел органами следствия и дознания были направлены в суд», – заявляют в полиции.
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