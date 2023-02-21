Свердловчанина осудят за убийство мужчины, продававшего свой автомобиль

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области перед судом предстанет уроженец Камышлова. Он обвиняется в убийстве мужчины, который продавал свой автомобиль Volvo через интернет.По версии следствия, обвиняемый через интернет нашел объявление о продаже автомобиля Volvo стоимостью свыше 2,3 миллиона рублей. По телефону он договорился с собственником машины о встрече возле кинотеатра на проспекте Ленина в Нижнем Тагиле.11 марта 2022 года злоумышленник якобы для проверки исправности автомобиля предложил владельцу проехать на участок местности. Убедившись, что на участке нет людей, обвиняемый достал из сумки пистолет калибра 9 мм и потребовал от потерпевшего покинуть автомобиль.Получив отказ, злоумышленник четыре раза выстрелил в голову потерпевшего, а затем переместил его тело на заднее сиденье, сел за руль и поехал в сторону Невьянска. В лесу он оставил тело владельца автомобиля и засыпал его снегом.Кроме того, обвиняемый украл находившиеся в машине сотовый телефон потерпевшего и документы для продажи автомобиля, в том числе паспорт.В пресс-службе областной прокуратуры «Вечерним ведомостям» сообщили, что уголовное дело направлено в Свердловский областной суд.