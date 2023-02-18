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В Екатеринбурге задержали подозреваемого в краже более 7 тысяч с карточки пенсионера

16.26 Воскресенье, 26 февраля 2023
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге задержали 35-летнего местного жителя, подозреваемого в хищении денег с карточки 66-летнего пенсионера. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о краже с банковского счёта.

Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу, пожилой человек не смог найти свою карточку, а потом заметил списания средств за покупки, которые не совершал. После этого он обратился к правоохранителям.

Установлено, что подозреваемый ранее был судим за хранение наркотиков. Во время беседы с полицейскими сознался в содеянном. Он потратил более 7 тысяч рублей с карточки пожилого человека. Ему теперь грозит до 6 лет лишения свободы.

«Если вы потеряли карту или имеются основания полагать, что третьи лица узнали её реквизиты, обратитесь в банк и заблокируйте её»,

– рекомендовали в пресс-группе.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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16:26 В Екатеринбурге задержали подозреваемого в краже более 7 тысяч с карточки пенсионера
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12:19 Екатеринбурженка чуть не стала жертвой агрессивной собачьей стаи
11:34 В Верхотурье коммунальщики обнаружили в мусорном баке истощенную собаку
10:29 На железнодорожной станции в Екатеринбурге зафиксировали испарение опасного вещества
09:57 В Екатеринбурге ищут 29-летнего мужчину, пропавшего 22 февраля
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17:08 Причиной аварии возле «Чкаловской» в Екатеринбурге стала потеря сознания водителем KIA
16:47 Свердловские медики спасли более 50 недоношенных от необратимой слепоты с помощью инъекций
15:57 В Первоуральске екатеринбургский зооспасатель вызволил из «холодного плена» кота
14:57 В уральской столице KIA протаранила забор и вылетела на тротуар
14:06 Три закупки свердловского Минздрава сорвались из-за жалоб в ФАС
12:47 Путин своим указом лишил гражданства уроженку Свердловской области
12:10 В столице Урала ночью группа подростков обворовала кафе
11:11 В Новоуральске подросток напал на 12-летнего мальчика с онкологией
10:09 В Арамиле под колёса угодил перебегавший через дорогу мальчик
20:54 В субботу «Пространство Заря» на Эльмаше вновь побудет кинотеатром
20:26 По случаю Масленицы до парка Маяковского пустят бесплатные автобусы
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