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В Екатеринбурге задержали подозреваемого в краже более 7 тысяч с карточки пенсионера
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге задержали 35-летнего местного жителя, подозреваемого в хищении денег с карточки 66-летнего пенсионера. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о краже с банковского счёта.
Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу, пожилой человек не смог найти свою карточку, а потом заметил списания средств за покупки, которые не совершал. После этого он обратился к правоохранителям.
Установлено, что подозреваемый ранее был судим за хранение наркотиков. Во время беседы с полицейскими сознался в содеянном. Он потратил более 7 тысяч рублей с карточки пожилого человека. Ему теперь грозит до 6 лет лишения свободы.
Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу, пожилой человек не смог найти свою карточку, а потом заметил списания средств за покупки, которые не совершал. После этого он обратился к правоохранителям.
Установлено, что подозреваемый ранее был судим за хранение наркотиков. Во время беседы с полицейскими сознался в содеянном. Он потратил более 7 тысяч рублей с карточки пожилого человека. Ему теперь грозит до 6 лет лишения свободы.
«Если вы потеряли карту или имеются основания полагать, что третьи лица узнали её реквизиты, обратитесь в банк и заблокируйте её»,
– рекомендовали в пресс-группе.
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