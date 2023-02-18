В Екатеринбурге задержали подозреваемого в краже более 7 тысяч с карточки пенсионера





– рекомендовали в пресс-группе. «Если вы потеряли карту или имеются основания полагать, что третьи лица узнали её реквизиты, обратитесь в банк и заблокируйте её»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге задержали 35-летнего местного жителя, подозреваемого в хищении денег с карточки 66-летнего пенсионера. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о краже с банковского счёта.Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу, пожилой человек не смог найти свою карточку, а потом заметил списания средств за покупки, которые не совершал. После этого он обратился к правоохранителям.Установлено, что подозреваемый ранее был судим за хранение наркотиков. Во время беседы с полицейскими сознался в содеянном. Он потратил более 7 тысяч рублей с карточки пожилого человека. Ему теперь грозит до 6 лет лишения свободы.