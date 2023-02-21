В Первоуральске закончился суд над молодым любителем кофе

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На самом-то деле, у 20-летнего обвиняемого совсем другое, гораздо более пагубное пристрастие. Он — наркоман. В конце прошлого года он попытался «завязать» и даже прошёл соответствующее лечение. А чтобы оплатить лечение, молодой человек и пошёл на преступления. По крайней мере, именно этим он объяснил череду совершённых краж.Жертвами первоуральца стали несколько местных торговых точек. Как было озвучено на суде, он выносил из магазинов пачки кофе, но не для того, чтобы употребить их. Ворованный напиток он продавал по дешёвке. В период с сентября по ноябрь 2022-го года преступник совершил три кражи. Его добыча — 46 пачек кофе на общую сумму около 9 тысяч рублей.Суд приговорил «кофемана» к полутора годам принудительных работ. На относительную мягкость приговора повлияли признание молодым первоуральцем его вины и то обстоятельство, что до оглашения приговора он возместил часть нанесённого магазинам ущерба, как сообщает ВК-паблик «Инцидент / Первоуральск».