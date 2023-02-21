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В Первоуральске закончился суд над молодым любителем кофе

19.00 Пятница, 24 февраля 2023
Криминал
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
На самом-то деле, у 20-летнего обвиняемого совсем другое, гораздо более пагубное пристрастие. Он — наркоман. В конце прошлого года он попытался «завязать» и даже прошёл соответствующее лечение. А чтобы оплатить лечение, молодой человек и пошёл на преступления. По крайней мере, именно этим он объяснил череду совершённых краж.

Жертвами первоуральца стали несколько местных торговых точек. Как было озвучено на суде, он выносил из магазинов пачки кофе, но не для того, чтобы употребить их. Ворованный напиток он продавал по дешёвке. В период с сентября по ноябрь 2022-го года преступник совершил три кражи. Его добыча — 46 пачек кофе на общую сумму около 9 тысяч рублей.

Суд приговорил «кофемана» к полутора годам принудительных работ. На относительную мягкость приговора повлияли признание молодым первоуральцем его вины и то обстоятельство, что до оглашения приговора он возместил часть нанесённого магазинам ущерба, как сообщает ВК-паблик «Инцидент / Первоуральск».

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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17:31 Планировавших возложить цветы у мемориала в пригороде Екатеринбурга увезли в полицию
16:51 Екатеринбуржнка обнаружила плесень в купленной дочке бутылочке сока
16:14 Свердловская транспортная прокуратура начала проверку после сообщений об отказе пассажирам в перелёте
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14:29 Жительнице Берёзовского чуть не упала на голову стеклянная банка
13:29 Три грузовых автомобиля столкнулись и перекрыли участок ЕКАД
13:02 Три дома сгорели в коллективном саду Асбеста
12:21 Жители посёлка Малышева обратились к Куйвашеву после закрытия круглосуточного стационара
11:20 В Екатеринбурге жертвой мошенников стал один из руководителей теплоснабжающей компании
10:07 При пожаре в нижнетагильской пятиэтажке пострадала 71-летняя пенсионерка
21:14 Сжигать чучела и поедать блины готовятся в разных точках Екатеринбурга
20:44 Меньше года не дожил до векового юбилея ветеран ВОВ из посёлка Монетный
19:40 В Центре камнерезного дела в Екатеринбурге появился виртуальный музей
19:17 ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень унесло жизни двух человек
18:49 Борис Немцов в день его убийства появится на экране кинозала Ельцин Центра
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16:31 Во время очередной облавы на мигрантов в Екатеринбурге силовики обнаружили майнинговую ферму
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