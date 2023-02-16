В Екатеринбурге жертвой мошенников стал один из руководителей теплоснабжающей компании





– сообщили в пресс-группе. «Вскоре, когда у потерпевшего потребовали ещё 3 миллиона рублей, он понял, что стал жертвой аферистов. Как пояснил заявитель сотрудникам полиции, он ранее слышал о подобных видах обмана, но в данном случае на него было оказано психологическое воздействие»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге один из руководителей теплоснабжающей компании отдал аферистам свыше 1,2 миллиона рублей. Мошенники действовали по схеме «родственник попал в аварию».Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, 70-летний потерпевший находился на работе, когда с ним по телефону связалась неизвестная девушка. Она тревожным голосом сообщила, что стала виновницей ДТП и попросила денег для урегулирования вопроса. Пожилому мужчине показалось, что с ним говорила внучка.После этого в разговор вступила женщина, представившаяся следователем. Она заявила, что для «решения» вопроса, нужно передать родителям пострадавшей в аварии 900 тысяч рублей, тогда родственницу обещали не привлекать к уголовной ответственности.Доверчивый екатеринбуржец согласился. Сначала он передал «курьеру», с которым встретился на остановке, часть суммы – 420 тысяч рублей. Затем неизвестная вновь позвонила ему и потребовала ещё 800 тысяч рублей, так как якобы ранее обговоренной суммы уже не хватало и нужно было ещё. Мужчина, продолжая верить аферистам, снял со счёта остаток сбережений и также передал их незнакомцу.Общая сумма ущерба составила 1 миллион 220 тысяч рублей. Мошенников сейчас разыскивают.Полиция напоминает, что при поступлении сомнительных и тревожных звонков от «родственников» или лжеполицейских с просьбой передать деньги необходимо сразу же перезвонить родным. Граждан, имеющим пожилых родственников, просят регулярно рассказывать престарелым людям про подобные способы хищения, а также всегда быть на связи со своими родными.