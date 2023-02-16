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В Екатеринбурге жертвой мошенников стал один из руководителей теплоснабжающей компании

11.20 Пятница, 24 февраля 2023
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге один из руководителей теплоснабжающей компании отдал аферистам свыше 1,2 миллиона рублей. Мошенники действовали по схеме «родственник попал в аварию».

Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, 70-летний потерпевший находился на работе, когда с ним по телефону связалась неизвестная девушка. Она тревожным голосом сообщила, что стала виновницей ДТП и попросила денег для урегулирования вопроса. Пожилому мужчине показалось, что с ним говорила внучка.

После этого в разговор вступила женщина, представившаяся следователем. Она заявила, что для «решения» вопроса, нужно передать родителям пострадавшей в аварии 900 тысяч рублей, тогда родственницу обещали не привлекать к уголовной ответственности.

Доверчивый екатеринбуржец согласился. Сначала он передал «курьеру», с которым встретился на остановке, часть суммы – 420 тысяч рублей. Затем неизвестная вновь позвонила ему и потребовала ещё 800 тысяч рублей, так как якобы ранее обговоренной суммы уже не хватало и нужно было ещё. Мужчина, продолжая верить аферистам, снял со счёта остаток сбережений и также передал их незнакомцу.

«Вскоре, когда у потерпевшего потребовали ещё 3 миллиона рублей, он понял, что стал жертвой аферистов. Как пояснил заявитель сотрудникам полиции, он ранее слышал о подобных видах обмана, но в данном случае на него было оказано психологическое воздействие»,

– сообщили в пресс-группе.


Общая сумма ущерба составила 1 миллион 220 тысяч рублей. Мошенников сейчас разыскивают.

Полиция напоминает, что при поступлении сомнительных и тревожных звонков от «родственников» или лжеполицейских с просьбой передать деньги необходимо сразу же перезвонить родным. Граждан, имеющим пожилых родственников, просят регулярно рассказывать престарелым людям про подобные способы хищения, а также всегда быть на связи со своими родными.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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12:21 Жители посёлка Малышева обратились к Куйвашеву после закрытия круглосуточного стационара
11:20 В Екатеринбурге жертвой мошенников стал один из руководителей теплоснабжающей компании
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20:44 Меньше года не дожил до векового юбилея ветеран ВОВ из посёлка Монетный
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18:49 Борис Немцов в день его убийства появится на экране кинозала Ельцин Центра
17:09 На свердловской трассе произошло ДТП с участием патрульной машины
16:31 Во время очередной облавы на мигрантов в Екатеринбурге силовики обнаружили майнинговую ферму
15:25 Аэрофлот запускает прямые рейсы из Екатеринбурга в Минеральные Воды
14:12 В Асбесте под утро сгорел частный дом
13:07 ГИБДД выпустила предупреждение для екатеринбуржцев из-за снегопада
12:39 В Краснотурьинске полиция нашла женщину, избившую свою дочь
11:24 Зоомистером-2023 в Екатеринбурге стал каракал Хьюго
10:51 Пропавшего в Березовском подростка нашли мертвым
10:13 Конец недели в Свердловской области будет холодным и снежным
09:06 В столице Урала на месяц перекроют Виражный и Столярный переулки
23:48 ХК «Автомобилист» уступил дома «Салавату Юлаеву» и пропустил уфимцев вперёд в таблице
21:15 Мэрия Екатеринбурга не намерена препятствовать «точечной застройке» в Заречном микрорайоне
21:08 Пятеро человек получили травмы в аварии на Полевском тракте
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