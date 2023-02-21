За разбой будут судить укравшего нож екатеринбуржца

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Удивительное по своей наглости и, одновременно, глупости преступление было совершенно в Екатеринбурге в минувшие выходные. Преступнику приглянулся нож в одной из городских мастерских, и он просто забрал его.Ценитель холодного оружия заглянул в мастерскую, расположенную на территории Пионерского посёлка, в воскресенье, 19-го февраля. Сразу от входа он целенаправленно пошёл к стойке, над которой висят образцы продукции. Менее, чем за минуту мужчина снял оттуда нож с красивой гравировкой на лезвие и спокойно удалился, почти не обращая внимания на замечания сотрудницы магазина.Лучше бы преступник совсем не обращал внимания на работницу мастерской, ведь теперь его небрежный взмах ножом в её сторону расценивают, как угрозу. Отсюда и статья, по которой екатеринбуржца будут судить — разбой, а не просто мелкая кража. Дата суда ещё не назначена, но 41-летний мужчина задержан. Свою вину он признал, а выходку объясняет воздействием алкоголя и помутившееся сознание, — сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Свердловской области.