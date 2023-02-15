Гремучая смесь из наркоты и алкоголя привели водителя в Каменский суд

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Каменский районный суд вынес приговор водителю, которого летом прошлого года сотрудники ГИБДД поймали за ездой в крайне «весёлом» состоянии. Мужчину решено отправить за решётку.Встреча автоинспекторов ГИБДД МО МВД России «Каменск-Уральский» с любителем прокатиться «навеселе» состоялась 26 июня 2022-го года. Гражданин ехал по территории деревни Богатенкова Каменского района. Сотрудники сразу заподозрили неладное, и действительно, результаты медосвидетельствования показали, что водитель находится одновременно под воздействием алкогольных и наркотических веществ. В итоге он и сам признал, что знатно употребил и спиртное, и нечто более запретное, перед тем как садиться за руль.Судья Каменского районного суда, рассматривавший дело части 2 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ пришёл к выводу, что для общества будет безопаснее, если нарушитель 1 год проведёт в местах лишения свободы. Лишили мужчину не только свободы, но и права вождения — на протяжении 4 лет и 6 месяцев он не должен садиться за руль ни трезвым, ни тем более пьяным. На строгость приговора повлияло то обстоятельство, что мужчина ранее уже был судим за схожее преступление.Как сообщает Прокуратура Свердловской области, приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован в течение 15 дней, если на то найдутся веские основания.