Долгий срок «строгача» получили бывшие начальники с «Уралвагонзавода» за взятки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

За взятки осудили двух бывших руководителей с «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле. Дмитрия Богданова, который некогда был начальником управления капитального строительства предприятия, и его заместителя Владимира Савина суд отправил в колонию строгого режима на 8 лет.Подробности данного дела разглашаются очень скупо. Как поясняет агентство новостей «Между строк» со ссылкой на Дзержинскую прокуратуру Нижнего Тагила, «по распоряжению генпрокурора РФ уголовные дела в отношении сотрудников УВЗ, несмотря на открытость судебного заседания, не комментируются». Конечно, связано это в первую очередь с тем, что «Уралвагонзавод» — предприятие, тесно связанное с «оборонкой». Известно только, что делом занималось Управление ФСБ по Свердловской области, а судили двух «шишек» с «Уралвагонзавода» по части 6-й статьи 290-й Уголовного кодекса Российской Федерации («получение взятки в особо крупном размере за незаконные действия, совершённые должностным лицом госкомпании»).Уголовное дело, на Богданова и Савина завели полтора года назад. Всё это время обвиняемые оставались на свободе, но относительной, — с них брали подписку о невыезде. А вот из зала суда после оглашения приговора они вышли под стражей, в сопровождении конвоиров.