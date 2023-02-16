В Сысерти осудили экс-полицейского за незаконный оборот наркотиков

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Сысерти вынесли приговор бывшему сотруднику отдела полиции №1 УМВД по Екатеринбургу Алексею Созонову за незаконный оборот наркотиков.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в июле 2020 года участковый Созонов предложил своему знакомому, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вместе осуществлять незаконный сбыт наркотиков.Алексей Созонов, обладающий информацией о каналах сбыта наркотиков в Екатеринбурге, должен был покупать запрещенные вещества и указывать сообщнику места закладок. Подельник должен был изымать наркотики из тайников и расфасовать их для дальнейшего сбыта.В дальнейшем на телефон сотрудника полиции от его знакомого поступали фото тайников, которые он фиксировал, а потом размещал в интернете информацию с предложением о приобретении наркотиков.16 июля 2020 года осужденный разместил в тайнике в Первоуральском ГО наркотики массой свыше 1,1 кг. Его знакомый забрал вещества из тайника, а в октябре расфасовал их, изготовив 231 сверток. Свертки он поместил в тайники на территориях Екатеринбурга, Сухоложского и Богдановичского районов.Сысертский районный суд назначил Алексею Созонову 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности в правоохранительных и следственных органах сроком на 13 лет.