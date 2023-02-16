Жителя Каменска-Уральского подозревают в краже 500 тысяч из квартиры его подруги





прокомментировали в пресс-группе. «Воспользовавшись тем, что подруга ему доверяла и никогда не пересчитывала имевшуюся сумму, парень начал забирать из пачки по несколько купюр. Так продолжалось около трех месяцев. При этом тратил он похищенное не только на себя, но и на саму девушку, не подозревавшую, что все щедроты оплачиваются деньгами её бабушки. Кавалер рассказывал о высокооплачиваемой работе, а студентка радовалась, что ей достался такой перспективный молодой человек», –

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Жителя Каменска-Уральского подозревают в краже 500 тысяч рублей из квартиры 18-летней студентки одного из вузов Екатеринбурга. Предполагается, что 20-летний молодой человек, проживая вместе со своей подругой, знал, где девушка хранит деньги, и на протяжении трёх месяцев расхищал чужие сбережения.Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу, девушка стала подозревать своего сожителя после того, как у неё пропало золотое кольцо. Через некоторое время она нашла в вещах своего друга залоговый билет из ломбарда на пропавшее ювелирное украшение. Тогда она решила проверить деньги, которые прятала в гардеробе, и обнаружила, что они пропали. После этого она обратилась в полицию.Подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №12 Чкаловского района. Уже во время беседы с оперативниками он признал свою причастность к краже, добавив, что заложил кольцо в ломбард уже после того, как закончились деньги, хранившиеся в квартире.Как потерпевшая объяснила правоохранителям, денежные средства ей передала бабушка, посчитав, что у внучки они будут сохраннее. Девушка стала хранить их в своем шкафу, о чём знал её приятель. Воспользовавшись тем, что подруга ему доверяла и никогда не пересчитывала имевшуюся сумму, парень начал забирать из пачки по несколько купюр.В отношении «кавалера» было возбуждено уголовно дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража в крупном размере»). Максимальное наказание за вменяемое ему преступление составляет до шести лет лишения свободы.