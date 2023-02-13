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В Таватуе возбудили уголовное дело из-за нерасселенного аварийного дома
Криминал
Фото: предоставлено жителями села Таватуй
Из-за ситуации в селе Таватуй по случаю нерасселения аварийного двухэтажного дома возбуждено уголовное дело.
Об этом стало известно из ответа Невьянского отдела СК жительнице аварийного дома Галине Антоновой.
Про историю о том, как двух жителей деревянного барака без удобств в селе Таватуй почти 8 лет не могут расселить невьянские власти, «Вечерние ведомости» писали 15 января. После публикации случаем заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин.
Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность», следует из ответа жительнице аварийного дома. Максимальное наказание по этой статье – три месяца ареста.
Об этом стало известно из ответа Невьянского отдела СК жительнице аварийного дома Галине Антоновой.
Про историю о том, как двух жителей деревянного барака без удобств в селе Таватуй почти 8 лет не могут расселить невьянские власти, «Вечерние ведомости» писали 15 января. После публикации случаем заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин.
Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность», следует из ответа жительнице аварийного дома. Максимальное наказание по этой статье – три месяца ареста.
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