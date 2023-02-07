Жительница Красноуфимска стала очередной жертвой «банковских» мошенников

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Почти 200 тысяч рублей отдала пожилая жительница Красноуфимска незнакомцу, которого и в глаза не видела. Мошенник выудил у неё деньги, беседуя по телефону.Интересно, что в этот раз обмануть свою жертву мошеннику оказалось непросто. Женщина насторожилась, когда собеседник сообщил её об одобрении крупного банковского кредита, заявку на который она якобы оформляла в онлайн-режиме. Ещё больше её насторожило предложение получить деньги и перечислить их на некую пластиковую карту. Она хотела прервать разговор, но мошенник оказался упёртым и изобретательным. Он продолжил «вешать лапшу на уши» и убедил-таки женщину перевести на его счёт имевшиеся у неё накопления.Делая перевод, жертва мошеннической «разводки» была уверена, что следует инструкциям сотрудника банка, который пытается защитить её денежные средства... от мошенников. В итоге жительница Красноуфимска лишилась 188 тысяч рублей. Когда она это поняла, то обратилась в местное отделение полиции. Смогут ли ей помочь вернуть указанную сумму — большой вопрос.