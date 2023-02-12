Возрастное ограничение 18+
Опасного налётчика на пункт приёма металла задержали в Ревде
Криминал
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
В Ревде задержан молодой человек, который в минувшие выходные похитил 30 тысяч рублей из кассы местного пункта приёма металлолома. От его рук во время ночного налёта пострадал человек.
Пострадавшим был приёмщик металлолома. Ночной визитёр, ворвавшийся в пункт под покровом темноты, нанёс ему несколько ножевых ранений и ударил чем-то тяжёлым по голове. Нанесённые им травмы оказались такими тяжёлыми, что жертву госпитализировали в Екатеринбург.
На поиски самого преступника у полиции ушло всего пару дней. Он был задержан уже во вторник. Как и предполагали сотрудники МО МВД России «Ревдинский», налётчик оказался из числа клиентов данного приёмного пункта. Накануне преступления он приходил сдавать металлолом и заприметил, что в кассе имеется немало наличных денег. Отсутствие охраны стало дополнительным фактором, подтолкнувшим преступника пойти «на дело».
Как сообщает издание «Ревда-инфо», подозреваемый был неоднократно судим. В последний раз он вышел на свободу летом 2022-го года. Сейчас он нигде не работает, но активно употребляет наркотики, для приобретения которых ему и понадобились деньги. От пагубной привычки ему предоставится хороший шанс после суда, который наверняка отправит его за решётку на длительный срок. По крайней мере, часть 2 статьи 162 Уголовного кодекса России, по которому возбуждено дело, предусматривает наказание лишением свободы вплоть до десяти лет.
Пострадавшим был приёмщик металлолома. Ночной визитёр, ворвавшийся в пункт под покровом темноты, нанёс ему несколько ножевых ранений и ударил чем-то тяжёлым по голове. Нанесённые им травмы оказались такими тяжёлыми, что жертву госпитализировали в Екатеринбург.
На поиски самого преступника у полиции ушло всего пару дней. Он был задержан уже во вторник. Как и предполагали сотрудники МО МВД России «Ревдинский», налётчик оказался из числа клиентов данного приёмного пункта. Накануне преступления он приходил сдавать металлолом и заприметил, что в кассе имеется немало наличных денег. Отсутствие охраны стало дополнительным фактором, подтолкнувшим преступника пойти «на дело».
Как сообщает издание «Ревда-инфо», подозреваемый был неоднократно судим. В последний раз он вышел на свободу летом 2022-го года. Сейчас он нигде не работает, но активно употребляет наркотики, для приобретения которых ему и понадобились деньги. От пагубной привычки ему предоставится хороший шанс после суда, который наверняка отправит его за решётку на длительный срок. По крайней мере, часть 2 статьи 162 Уголовного кодекса России, по которому возбуждено дело, предусматривает наказание лишением свободы вплоть до десяти лет.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Пожар в пятиэтажке в Ревде вывел на улицу семь человек
13 февраля 2023
13 февраля 2023
В Ревде пытаются разгадать тайну трёх найденных в лесу животных
14 февраля 2023
14 февраля 2023
Свердловчанина осудили за нанесение смертельных травм прохожему
14 февраля 2023
14 февраля 2023