Опасного налётчика на пункт приёма металла задержали в Ревде

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Ревде задержан молодой человек, который в минувшие выходные похитил 30 тысяч рублей из кассы местного пункта приёма металлолома. От его рук во время ночного налёта пострадал человек.Пострадавшим был приёмщик металлолома. Ночной визитёр, ворвавшийся в пункт под покровом темноты, нанёс ему несколько ножевых ранений и ударил чем-то тяжёлым по голове. Нанесённые им травмы оказались такими тяжёлыми, что жертву госпитализировали в Екатеринбург.На поиски самого преступника у полиции ушло всего пару дней. Он был задержан уже во вторник. Как и предполагали сотрудники МО МВД России «Ревдинский», налётчик оказался из числа клиентов данного приёмного пункта. Накануне преступления он приходил сдавать металлолом и заприметил, что в кассе имеется немало наличных денег. Отсутствие охраны стало дополнительным фактором, подтолкнувшим преступника пойти «на дело».Как сообщает издание «Ревда-инфо», подозреваемый был неоднократно судим. В последний раз он вышел на свободу летом 2022-го года. Сейчас он нигде не работает, но активно употребляет наркотики, для приобретения которых ему и понадобились деньги. От пагубной привычки ему предоставится хороший шанс после суда, который наверняка отправит его за решётку на длительный срок. По крайней мере, часть 2 статьи 162 Уголовного кодекса России, по которому возбуждено дело, предусматривает наказание лишением свободы вплоть до десяти лет.