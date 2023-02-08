В Екатеринбурге в суд направили уголовное дело о вымогательстве свыше 12 млн рублей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Октябрьский районный суд Екатеринбурга направили уголовное дело в отношении трех местных жителей. Они обвиняются в вымогательстве с применением насилия.По версии следствия, в июле 2021 года злоумышленники под надуманным предлогом договорились о встрече с потерпевшим, в ходе которой потребовали передать им один миллион рублей. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, мужчина на следующий день передал обвиняемым деньги, находясь в автомобиле возле одного из торговых центров.Затем злоумышленники решили завладеть средствами потерпевшего в размере 11,3 миллиона рублей либо правом на восемь квартир в Большом Истоке, принадлежавших мужчине.Потерпевший обратился в правоохранительные органы. 8 сентября 2021 года он приехал к месту недалеко от торгового центра в Кировском районе. Там его ждали обвиняемые и еще пять человек, не осведомленных о преступных действиях. Злоумышленники потребовали передать им деньги или имущество, но мужчина ответил отказом. Один из обвиняемых ударил его кулаком в височную часть головы. Обвиняемых и сопровождающих их людей во время проведения оперативно-розыскного мероприятия задержали и доставили в правоохранительные органы.В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.