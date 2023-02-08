В одном из магазинов Екатеринбурга поймали заезжего воришку

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

«Гость» из неназванного государства, входящего в состав СНГ, промышлял в Екатеринбурге магазинными кражами. Его задержали при попытке вынести предметы одежды из спортивного магазина.Попытку кражи заметили сотрудники магазина, расположенного в Екатеринбурге на улице Халтурина. На вызов успели приехать сотрудники Росгвардии и задержали подозреваемого. При 29-летнем мужчине действительно обнаружили неоплаченный товар — спортивные брюки и джемпер. Когда его доставили в отдел полиции Верх-Исетского района, воришка «раскололся» и дал признательные показания. Против него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ («Кража»), — сообщает Главное управление МВД РФ по Свердловской области. Максимальное наказание,которое грозит преступнику — 2 года лишения свободы.Есть подозрение, что «залётный» воришка совершал и другие преступления на территории Екатеринбурга. Расследование его деятельности в городе продолжается.