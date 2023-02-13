Начальник городской полиции назвал самые криминальные районы Екатеринбурга

«Это однозначно Орджоникидзевский район – территория обслуживания отдела полиции №15. Очень большая нагрузка по преступлениям существует на территории Чкаловского района – отдел полиции №12. Это те районы, которые наиболее выделяются», – отметил начальник городской полиции.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Начальник УМВД по Екатеринбургу Максим Метелица заявил, что Орджоникидзевский и Чкаловский являются самыми криминальными районами города. Об этом он сообщил в ходе отчета о деятельности полиции в 2022 году на заседании комиссии гордумы Екатеринбурга по безопасности жизнедеятельности.Максим Метелица рассказал депутатам, что всего за 2022 год раскрыто более восьми тысяч преступлений. Он отметил высокие показатели раскрываемости особо опасных преступлений: убийств (93%), причинение тяжкого вреда здоровью (98%), изнасилований (100%) и разбойных нападений (92%).По словам начальника городской полиции, нерешенной проблемой является раскрываемость преступлений, связанных со сбытом наркотиков. Процент раскрытия таких дел – чуть больше 50%.Максим Метелица впервые отчитывается перед депутатами Екатеринбургской гордумы о работе полиции за прошедший год. Он возглавил УМВД по Екатеринбургу только в январе 2023 года.