В уральской столице полицейские задержали «закладчика-флориста»

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга





– рассказали в пресс-группе. «Как показало последующее исследование, в упаковке находилось наркотическое вещество – мефедрон. На каждой ветке было закреплено порядка 1 грамма запрещёнки»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали креативного сбытчика наркотиков, который крепил «закладки» на срезанные ветки и втыкал их в снег. Таким образом мужчина пытался имитировать естественную растительность, считают полицейские.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, подозрительного мужчину ППСП заметил в начале февраля ППСП возле дома №90 по улице Чайковского. Гражданин проводил какие-то манипуляции около металлического забора, а, увидев правоохранителей, засуетился и попытался сбежать. Однако был быстро задержан. Уже при досмотре в его сумке были обнаружены 18 веточек, к которым малярным скотчем были прикреплены пакетики с неизвестным веществом.Помимо веточек в сумке, сотрудники полиции нашли в телефоне задержанного фотографии мест с «закладками», которые он с координатами отправлял покупателям.В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере. Теперь «закладчику-флористу» грозит наказание до 20 лет лишения свободы.