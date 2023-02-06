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Два тюменца приехали в Екатеринбург для преступной деятельности
Криминал
Фото: телеграм-канал «Патрульный участок» / t.me/patryltv
Два жителя Тюмени приехали в Екатеринбург, чтобы обманом облегчать карманы уральских стариков. Молодая парочка занималась мошенничеством по известной схеме, получившей название «Ваш родственник попал в ДТП».
По информации, обнародованной главным управлением МВД России по Свердловской области, молодой человек представлялся водителем кареты «Скорой помощи», а в некоторых случаях — полицейским. Он уверял своих жертв, что кто-то из близких их родственников оказался в крайне неприятной ситуации, выбраться из которой можно при помощи крупной денежной суммы. Жена мошенника, также жительница Тюмени, выступала соучастницей его преступлений.
В основном жертвами преступной четы становились пожилые люди из городов Свердловской области. Одной из женщин, которую успели обмануть злоумышленники, стала 95-летняя жительница Каменска-Уральского.
Оба тюменца задержаны, их ждёт судебное разбирательство.
По информации, обнародованной главным управлением МВД России по Свердловской области, молодой человек представлялся водителем кареты «Скорой помощи», а в некоторых случаях — полицейским. Он уверял своих жертв, что кто-то из близких их родственников оказался в крайне неприятной ситуации, выбраться из которой можно при помощи крупной денежной суммы. Жена мошенника, также жительница Тюмени, выступала соучастницей его преступлений.
В основном жертвами преступной четы становились пожилые люди из городов Свердловской области. Одной из женщин, которую успели обмануть злоумышленники, стала 95-летняя жительница Каменска-Уральского.
Оба тюменца задержаны, их ждёт судебное разбирательство.
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