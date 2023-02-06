Два тюменца приехали в Екатеринбург для преступной деятельности

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Два жителя Тюмени приехали в Екатеринбург, чтобы обманом облегчать карманы уральских стариков. Молодая парочка занималась мошенничеством по известной схеме, получившей название «Ваш родственник попал в ДТП».По информации, обнародованной главным управлением МВД России по Свердловской области, молодой человек представлялся водителем кареты «Скорой помощи», а в некоторых случаях — полицейским. Он уверял своих жертв, что кто-то из близких их родственников оказался в крайне неприятной ситуации, выбраться из которой можно при помощи крупной денежной суммы. Жена мошенника, также жительница Тюмени, выступала соучастницей его преступлений.В основном жертвами преступной четы становились пожилые люди из городов Свердловской области. Одной из женщин, которую успели обмануть злоумышленники, стала 95-летняя жительница Каменска-Уральского.Оба тюменца задержаны, их ждёт судебное разбирательство.