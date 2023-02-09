Екатеринбуржца осудили за нападение на фармацевта и поджег квартиры

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вынесли приговор местному жителю, который напал на фармацевта в аптеке, а также поджег квартиру в микрорайоне Светлый.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в конце декабря 2021 года молодой человек находился дома в микрорайоне Светлый, где употреблял спиртное. Около 21.00 он зашел в аптеку, расположенную в соседнем доме, продемонстрировал девушке-фармацевту молоток и потребовал передать ему деньги. Девушка перевела злоумышленнику тысячу рублей со своем банковского счета.Вернувшись домой, мужчина позвонил своей матери, которая была в гостях у старшего сына, и потребовал перевести ему деньги. Мама отказала ему, и тогда обвиняемый с помощью спичек поджег личные блокноты и тетради с записями, положил их на поднос и оставил на ламинате в комнате.Убедившись, что квартира, где он жил с матерью, охвачена огнем, злоумышленник скрылся. Пожар уничтожил имущество, находящееся в квартире и принадлежащее его брату, на сумму свыше 620 тысяч рублей.Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил виновному наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.