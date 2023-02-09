Возрастное ограничение 18+
В Артинском районе мужчина зарезал знакомого на глазах у ребенка
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Артинском районе вынесли приговор в отношении местного жителя, который зарезал знакомого. Убийство произошло на глазах 10-летнего сына потерпевшего.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 27 августа около 18.00 мужчина во дворе дома на улице Шутова в поселке Арти распивал спиртное с потерпевшим. Во время распития между ними произошла ссора.
Вооружившись у себя в доме ножом, злоумышленник вернулся и ударил им в область грудной клетки потерпевшего. Мужчина скончался на месте происшествия.
Артинский районный суд назначил злоумышленнику наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 27 августа около 18.00 мужчина во дворе дома на улице Шутова в поселке Арти распивал спиртное с потерпевшим. Во время распития между ними произошла ссора.
Вооружившись у себя в доме ножом, злоумышленник вернулся и ударил им в область грудной клетки потерпевшего. Мужчина скончался на месте происшествия.
Артинский районный суд назначил злоумышленнику наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В уральской столице вынесли приговор мужчине, убившему знакомую
07 февраля 2023
07 февраля 2023