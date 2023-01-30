Курьера от мошенников помогли поймать екатеринбургская пенсионерка и её дочь

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Крупно не повезло мошенникам, которые пытались «развести» пенсионерку из Екатеринбурга на крупную сумму. Ещё больше не повезло парню, который взялся поработать на злоумышленников курьером. Когда он пришёл за деньгами, его уже ждали сотрудник полиции.Екатеринбурженку уже обманывали раньше по широко распространённой схеме «Родственник попал в ДТП». Тогда она рассталась почти с 2 миллионами рублей, желая вызволить дочь из неприятной ситуации (вымышленной, как выяснилось впоследствии). Поэтому, когда ей снова незнакомцы начали «втирать», что её дочь устроила ДТП и теперь нуждается в выкупе, чтобы не попасть в тюрьму, пенсионерка уже не стала столь доверчиво слушать, а насторожилась. Как поясняют в Управлении МВД России по городу Екатеринбургу, во второй раз схема не сработала ещё и потому, что «попавшая в ДТП» дочь в момент звонка от мошенников находилась дома и подтвердила маме, что никакой автоаварии не устраивала.Впрочем, посылать звонивших по далёкому адресу женщины не стали. Они договорились о передаче денег «бегунку»… и тут же сообщили в полицию. Теперь задержанный молодой мужчина, явившийся за «откупными», томится за решёткой в ожидании суда. Полиция же пытается установить личности его нанимателей.