На Урале возбудили уголовное дело из-за легализации доходов наркоторговцев

«Участники преступной группы, совершая указанные финансовые операции, путем сокрытия незаконного происхождения денежных средств добивались придания статуса правомерности владения деньгами. В результате средства, полученные от незаконного оборота наркотиков, выводились в легальный экономический оборот», – отметили в прокуратуре.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Сухом Логу возбудили уголовное дело из-за легализации преступных доходов, полученных в результате производства и сбыта наркотиков, на сумму более 1,2 миллиона рублей. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.ОМВД по Сухому Логу расследует уголовное дело в отношении трех местных жителей, обвиняемых по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (производство, хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).По версии следствия, члены организованной группы в двух подпольных нарколабораториях произвели более 4 кг концентрированных синтетических наркотиков и оборудовали 10 тайников с «закладками».В ходе анализа прокуратурой результатов оперативно-розыскной деятельности и материалов Межрегионального управления Росфинмониторинга по УрФО установлено, что для легализации преступных доходов участники ОПГ совершили более 600 финансовых операций, чтобы преобразовать криптовалюту «биткоин» в российские рубли. Деньги переводили на банковские счета, обналичивали либо выводили на подконтрольные счета, зарегистрированные на лица, не осведомленные о преступном происхождении средств.По результатам рассмотрения материалов прокуратуры, направленным в следственные органы, возбуждено уголовное дело по статье 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).