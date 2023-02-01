Житель свердловского села обвиняется в убийстве владелицы местного магазина

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в разбойном нападении и убийстве владелицы сельского магазина. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры.По версии следствия, поздно вечером 12 сентября пьяный мужчина вооружился кухонным ножом и подошел к магазину на улице Молодежной в селе Ошкуково Тугулымского района. Когда владелица магазина открыла дверь, злоумышленник напал на женщину.Приставив нож к телу владелицы магазина, обвиняемый потребовал выдать ему деньги. Женщина отдала ему выручку магазина в размере 20 тысяч рублей и банковскую карту на свое имя.В момент преступления потерпевшая опознала обвиняемого по голосу и схватила его за куртку. Поняв, что личность его раскрыта, злоумышленник нанес удары ножом в область туловища, левого предплечья и правой голени женщины. Потерпевшая погибла на месте происшествия.Обвиняемого задержали 16 сентября. Как отмечают в прокуратуре, в его действиях усматривается рецидив преступлений. Уголовное дело направлено в Свердловский областной суд.