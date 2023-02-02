Расхитительница магазинной собственности попыталась откупиться от полиции Красноуфимска

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Попыткой дать взятку сотрудникам полиции усугубила свою вину жительница Красноуфимска. Её задержали за мелкие кражи в местных магазинах, но теперь будут судить по двум статьям.Похитительницу продуктов из магазинов задержали сотрудники полиции МО МВД РФ «Красноуфимский». Надеясь избежать наказания, женщина предложила отпустить её на все четыре стороны за денежное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей. Полицейские пытались вразумить её, предупредив, что такие предложения уголовно наказуемы, но задержанная была настойчива. За эту свою настойчивость она сама была «вознаграждена» ещё одним протоколом и уголовным делом по статье «Покушение на мелкое взяточничество».Дело ещё не передано в суд. До ожидания процесса с женщины взяли обязательство о явке.