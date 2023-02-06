Возрастное ограничение 18+

Банду, обворовавшую магазины электроники, будут судить в Екатеринбурге

17.57 Вторник, 7 февраля 2023
Криминал
Фото: ГУ МВД России по Свердловской области
В Кировский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении ОПГ, обворовавшей магазины электронной техники.

Как рассказали в пресс-службе свердловского главка МВД, на счету организованной преступной группы 10 ограблений магазинов бытовой электротехники. Ущерб превысил пять миллионов рублей.

Банда начала свою противоправную деятельность в 2021 году. Заранее спланировав налеты, злоумышленники совершали ночные кражи из специализированных бутиков в Ирбите, Первоуральске, Среднеуральске, Туринске, Сухом Логу и Екатеринбурге. Больше всего грабителей привлекали современные смартфоны, планшеты, ноутбуки и моноблоки известных брендов.


Фото: ГУ МВД России по Свердловской области


«В ходе реализации оперативной информации удалось задержать шестерых подозреваемых, 2000, 2001 и 2002 годов рождения, и еще двух граждан, 2003 и 2004 годов рождения, уроженцев одной из бывших союзных республик. Преступления, как правило, совершались с использованием автомобиля ВАЗ-21093, сейчас на него наложен арест», – добавили в МВД.


Пять фигурантов уголовного дело находятся под подпиской о невыезде, еще трое посещены в СИЗО №1 в Екатеринбурге. Каждому из них грозит 10 лет лишения свободы.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В суд направлено дело о краже 9,8 млн рублей из банкоматов в Свердловской области
06 февраля 2023
Жителя Первоуральска осудят за серию краж шоколада и зубных щеток
01 февраля 2023
В Екатеринбурге состоятся массовые соревнования по конькобежному спорту
03 февраля 2023
В суд направлено уголовное дело о смертельном ДТП на парковке в Первоуральске
02 февраля 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Не умирай – на твое тело начнется охота

Расследуем, как похоронщики воюют за тела умерших, используя горе родных и связи в госорганах
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
20:01 Владимира Путина уволили из челябинской милиции за пьянку
19:33 «Боевика» из ревдинской банды Тихоновых оставили в колонии
18:34 Сегодня 160-летний юбилей отмечает… огнетушитель
18:08 Расхитительница магазинной собственности попыталась откупиться от полиции Красноуфимска
17:57 Банду, обворовавшую магазины электроники, будут судить в Екатеринбурге
17:25 В уральской столице вынесли приговор мужчине, убившему знакомую
16:56 В Екатеринбурге нашли нарушения при проведении капремонта многоквартирных домов
16:22 Всероссийская научно-практическая конференция пройдет в Екатеринбурге
15:53 Екатеринбурженку осудили за избиение до смерти трехмесячного сына
15:24 В Екатеринбурге перекроют улицу Чапаева
14:55 Пьяный подросток устроил жесткое ДТП в Каменске-Уральском
14:23 Три ребенка в Екатеринбурге заболели корью
13:55 В Свердловской области подтвердили еще 371 случай COVID-19
13:21 Организаторы фестиваля STENOGRAFFIA начали искать художников на 2023 год
12:59 На Производстве полиметаллов на Урале повысили качество подготовки сырья
12:23 Водитель иномарки сбил в Нижнем Тагиле ребенка и уехал с места ДТП
11:54 Ночной пожар в девятиэтажке в Екатеринбурге вывел на улицу 37 человек
11:22 Школьный автобус в Туринском районе улетел в кювет
10:50 «Ласточки» перевезли рекордное количество пассажиров по маршруту Екатеринбург – Бокситы
10:27 В Верхотурье мать четверых детей привлекли к уголовной ответственности за невыплату алиментов
10:24 Мэр Екатеринбурга поручил активизировать борьбу с незаконными киосками
09:53 В тагильском СИЗО после встречи с адвокатом у обвиняемого изъяли телефон
09:21 Банный комплекс сгорел ночью в Екатеринбурге
20:54 Дом Севастьянова назвали главной достопримечательностью Екатеринбурга
20:23 Мэр Сысерти решил назвать улицы именами Винсента Ван Гога и Сальвадора Дали
20:22 Трое человек пострадали в автоаварии в Каменске-Уральском
Все новости Свердловской области
20:24 МЧС: в Ефремове в жилой пятиэтажке взорвался газ, погибли 4 человека
17:00 СК: в Химках 11-летняя ученица лицея госпитализирована с ножевыми ранениями
16:00 СМИ: в результате землетрясения в Турции погибла россиянка
15:59 В России предлагают запретить рекламу услуг для призывников
15:25 В Нижегородской области загорелся нефтеперерабатывающий завод
14:54 В честь первого президента Башкортостана в Уфе назовут улицу, поставят памятник и переименуют вуз
12:27 Более ста российских спасателей и врачей прибыли в Турцию для оказания помощи после катастрофы
18:09 Разрушительные землетрясения в Турции и Сирии. Что известно к этому часу
15:41 В Турции новое землетрясение магнитудой 7,8
15:23 Эрдоган: число жертв землетрясения в Турции превысило 900 человек
15:10 Число жертв землетрясения в Сирии увеличилось до 326, более тысячи человек пострадали
13:34 Путин подписал закон об обязательном сборе геномной информации у осуждённых и подозреваемых
12:51 Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном виде
12:37 В Турции из-за землетрясения обрушились больше 1700 зданий
11:54 В Турции после землетрясения взорвался газопровод
11:06 Правительство Сирии проводит экстренное совещание в связи с землетрясением
10:44 В Калужской области взорвался беспилотник
10:18 Число жертв мощного землетрясения в Турции выросло до 76, пострадали более 400 человек
19:43 В США сотрудники Google вышли на митинги в поддержку уволенных коллег и против низких зарплат
17:21 В Новосибирске и наукограде Кольцово могут отменить прямые выборы глав
14:48 Во Владикавказе на 101 году жизни умерла участница Сталинградской битвы
13:32 Житель Уфы убил своих сыновей и покончил с собой
11:39 В Ростове-на-Дону задержан подозреваемый в стрельбе около торгового центра
11:17 МВД: на чердаке иркутской психиатрической больницы обнаружили две майнинговые фермы
10:46 На Сахалине столкнулись школьный автобус и бензовоз, есть пострадавшие
10:26 СМИ: в Кемеровской области задержан глава управления Роспотребнадзора
Все новости России и мира
20:01 Владимира Путина уволили из челябинской милиции за пьянку
19:33 «Боевика» из ревдинской банды Тихоновых оставили в колонии
18:34 Сегодня 160-летний юбилей отмечает… огнетушитель
18:08 Расхитительница магазинной собственности попыталась откупиться от полиции Красноуфимска
17:57 Банду, обворовавшую магазины электроники, будут судить в Екатеринбурге
17:25 В уральской столице вынесли приговор мужчине, убившему знакомую
16:56 В Екатеринбурге нашли нарушения при проведении капремонта многоквартирных домов
16:22 Всероссийская научно-практическая конференция пройдет в Екатеринбурге
15:53 Екатеринбурженку осудили за избиение до смерти трехмесячного сына
15:24 В Екатеринбурге перекроют улицу Чапаева
14:55 Пьяный подросток устроил жесткое ДТП в Каменске-Уральском
14:23 Три ребенка в Екатеринбурге заболели корью
13:55 В Свердловской области подтвердили еще 371 случай COVID-19
13:21 Организаторы фестиваля STENOGRAFFIA начали искать художников на 2023 год
13:07 Ученые Пермского Политеха разработали самоочищающийся фильтр
13:03 «Горьковка» представляет кино и абстрактное искусство
12:59 На Производстве полиметаллов на Урале повысили качество подготовки сырья
12:23 Водитель иномарки сбил в Нижнем Тагиле ребенка и уехал с места ДТП
11:54 Ночной пожар в девятиэтажке в Екатеринбурге вывел на улицу 37 человек
11:22 Школьный автобус в Туринском районе улетел в кювет
10:50 «Ласточки» перевезли рекордное количество пассажиров по маршруту Екатеринбург – Бокситы
10:27 В Верхотурье мать четверых детей привлекли к уголовной ответственности за невыплату алиментов
10:24 Мэр Екатеринбурга поручил активизировать борьбу с незаконными киосками
10:06 «Уралкалий» вошел в Консорциум по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла
09:53 В тагильском СИЗО после встречи с адвокатом у обвиняемого изъяли телефон
09:45 Два прикамских предприятия расплатились с сотрудниками под контролем судебных приставов
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK