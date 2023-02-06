Банду, обворовавшую магазины электроники, будут судить в Екатеринбурге



Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

«В ходе реализации оперативной информации удалось задержать шестерых подозреваемых, 2000, 2001 и 2002 годов рождения, и еще двух граждан, 2003 и 2004 годов рождения, уроженцев одной из бывших союзных республик. Преступления, как правило, совершались с использованием автомобиля ВАЗ-21093, сейчас на него наложен арест», – добавили в МВД.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Кировский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении ОПГ, обворовавшей магазины электронной техники.Как рассказали в пресс-службе свердловского главка МВД, на счету организованной преступной группы 10 ограблений магазинов бытовой электротехники. Ущерб превысил пять миллионов рублей.Банда начала свою противоправную деятельность в 2021 году. Заранее спланировав налеты, злоумышленники совершали ночные кражи из специализированных бутиков в Ирбите, Первоуральске, Среднеуральске, Туринске, Сухом Логу и Екатеринбурге. Больше всего грабителей привлекали современные смартфоны, планшеты, ноутбуки и моноблоки известных брендов.Пять фигурантов уголовного дело находятся под подпиской о невыезде, еще трое посещены в СИЗО №1 в Екатеринбурге. Каждому из них грозит 10 лет лишения свободы.