В уральской столице вынесли приговор мужчине, убившему знакомую

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге перед судом предстал местный житель, который избил двух своих знакомых. Одна из женщин погибла.В СУ СКР по Свердловской области рассказали, что в ночь на 28 марта мужчина распивал спиртное в компании знакомых женщин в общем коридоре и кухне дома по переулку Осоавиахима в Екатеринбурге. Во время застолья он поссорился с женщинами и, вооружившись твердым тупым предметом, стал избивать их. Одной из них он также нанес телесные повреждения руками и ногами.От действий подсудимого потерпевшая получила сочетанную механическую травму головы, шеи, таза, верхних и нижних конечностей. Она скончалась от полученных травм на месте происшествия.В отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу добавили, что злоумышленник скрылся с места преступления на автомобиле, но его задержали сотрудники ДПС на улице Первомайской. Фигурант оказался нигде не работающим местным жителем, ранее он был судим за угрозу убийством.Суд назначил виновному наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.