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Екатеринбурженку осудили за избиение до смерти трехмесячного сына
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вынесли приговор местной жительнице, которая нанесла смертельные травмы своему трехмесячному сыну.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областной прокуратуры, в марте 2022 года женщина находилась в доме на улице Колхозников со своим трехмесячным сыном. Из-за того, что ребенок плакал, мать начала его бить руками по голове.
Трехмесячный малыш скончался от полученной черепно-мозговой травмы на месте преступления.
Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил виновной шесть лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областной прокуратуры, в марте 2022 года женщина находилась в доме на улице Колхозников со своим трехмесячным сыном. Из-за того, что ребенок плакал, мать начала его бить руками по голове.
Трехмесячный малыш скончался от полученной черепно-мозговой травмы на месте преступления.
Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил виновной шесть лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
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