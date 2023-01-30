Екатеринбурженку осудили за избиение до смерти трехмесячного сына

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вынесли приговор местной жительнице, которая нанесла смертельные травмы своему трехмесячному сыну.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областной прокуратуры, в марте 2022 года женщина находилась в доме на улице Колхозников со своим трехмесячным сыном. Из-за того, что ребенок плакал, мать начала его бить руками по голове.Трехмесячный малыш скончался от полученной черепно-мозговой травмы на месте преступления.Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил виновной шесть лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.