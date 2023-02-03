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В тагильском СИЗО после встречи с адвокатом у обвиняемого изъяли телефон
Криминал
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
После встречи с адвокатом у обвиняемого в СИЗО-3 в Нижнем Тагиле изъяли запрещенные предметы. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.
В СИЗО после свидания с адвокатом при личном обыске у арестанта 1989 года рождения, обвиняемого по статье 111 часть 2 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) обнаружены сотовый телефон, сим-карта и зарядное устройство с кабелем USB, спрятанные в тканевом мешочке.
По данному факту проводится проверка.
В СИЗО после свидания с адвокатом при личном обыске у арестанта 1989 года рождения, обвиняемого по статье 111 часть 2 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) обнаружены сотовый телефон, сим-карта и зарядное устройство с кабелем USB, спрятанные в тканевом мешочке.
По данному факту проводится проверка.
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