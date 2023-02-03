В тагильском СИЗО после встречи с адвокатом у обвиняемого изъяли телефон



Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

После встречи с адвокатом у обвиняемого в СИЗО-3 в Нижнем Тагиле изъяли запрещенные предметы. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.В СИЗО после свидания с адвокатом при личном обыске у арестанта 1989 года рождения, обвиняемого по статье 111 часть 2 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) обнаружены сотовый телефон, сим-карта и зарядное устройство с кабелем USB, спрятанные в тканевом мешочке.По данному факту проводится проверка.