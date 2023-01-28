«Краба» отправили в колонию за убийство в посёлке Арти

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Матёрого рецидивиста по кличке «Краб» снова отправили в неволю. На этот раз его осудили за прошлогоднее убийство человека, совершённое в посёлке Арти Свердловской области.Убийство было совершено «Крабом» 27-го августа 2022-го года. Жертвой стал его знакомый, с которым у преступника на почве пьянки произошла ссора. А в подобных компаниях, где ссора — там и поножовщина. «Краб» нанёс оппоненту всего один удар ножом, но хватило и этого — колото-резанное ранение в области груди оказалось смертельным, как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области.Суд признал «Краба» виновным и отправил его в исправительную колонию особого режима. Сейчас преступнику 59 лет. На свободу — если отсидит «от звонка до звонка» — он выйдет через 10 лет, то есть, накануне своего 70-летия.