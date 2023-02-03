В суд направлено дело о краже 9,8 млн рублей из банкоматов в Свердловской области

«Необходимо отметить, что в связи с заключением четвертым обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве материалы уголовного дела в отношении него были выделены в отдельное производство. Уголовное дело в отношении него также направлено в суд», – рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области в суд направлено уголовное дело в отношении трех местных жителей. Они обвиняются в хищении более 9,8 миллиона рублей из банкоматов.По версии следствия, с ноября 2020 года по март 2022 года обвиняемый проникали в магазины различных торговых сетей, с помощью самодельных устройств повреждали корпуса находящихся внутри банкоматов и похищали кассеты с деньгами. Преступления совершались в ночное время. Для маскировки злоумышленники использовали похищенные регистрационные автомобильные знаки.В результате воры причинили материальный ущерб на сумму свыше 9,8 миллиона рублей. Также обвиняемый пытались похитить еще 10,2 миллиона рублей, но не смогли довести дело до конца. Уголовное дело направлено в Первоуральский городской суд.