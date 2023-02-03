Возрастное ограничение 18+
В суд направлено дело о краже 9,8 млн рублей из банкоматов в Свердловской области
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области в суд направлено уголовное дело в отношении трех местных жителей. Они обвиняются в хищении более 9,8 миллиона рублей из банкоматов.
По версии следствия, с ноября 2020 года по март 2022 года обвиняемый проникали в магазины различных торговых сетей, с помощью самодельных устройств повреждали корпуса находящихся внутри банкоматов и похищали кассеты с деньгами. Преступления совершались в ночное время. Для маскировки злоумышленники использовали похищенные регистрационные автомобильные знаки.
В результате воры причинили материальный ущерб на сумму свыше 9,8 миллиона рублей. Также обвиняемый пытались похитить еще 10,2 миллиона рублей, но не смогли довести дело до конца. Уголовное дело направлено в Первоуральский городской суд.
По версии следствия, с ноября 2020 года по март 2022 года обвиняемый проникали в магазины различных торговых сетей, с помощью самодельных устройств повреждали корпуса находящихся внутри банкоматов и похищали кассеты с деньгами. Преступления совершались в ночное время. Для маскировки злоумышленники использовали похищенные регистрационные автомобильные знаки.
В результате воры причинили материальный ущерб на сумму свыше 9,8 миллиона рублей. Также обвиняемый пытались похитить еще 10,2 миллиона рублей, но не смогли довести дело до конца. Уголовное дело направлено в Первоуральский городской суд.
«Необходимо отметить, что в связи с заключением четвертым обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве материалы уголовного дела в отношении него были выделены в отдельное производство. Уголовное дело в отношении него также направлено в суд», – рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».