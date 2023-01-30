Свердловчанина осудили за поджог супруги после ссоры в офисе

«По уголовному делу следователем СКР проведен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. В частности, по делу проведены две судебно-медицинских экспертизы, пожарно-техническая экспертиза, осуществлены допросы более чем 20 свидетелей, проведены очные ставки», – добавили в СУ СКР по Свердловской области.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Верхней Пышме вынесли приговор мужчине, который поссорился с супругой, облил ее бензином и поджег. Женщина чудом выжила.Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 12 сентября 2021 года осужденный поссорился с супругой в офисе на улице Чистова. Во избежание продолжения конфликта женщина уехала в дом на улице Фабричной, где жила вместе с мужем.Ночью мужчина вернулся домой, взял канистру с бензином, разлил его по дому, а также облил им супругу, лежащую на диване. Женщина выбежал в котельную дома и стала смывать с себя в раковину легковоспламеняющеюся жидкостью. В этот момент злоумышленник поджег дом с находящейся внутри супругой, а сам вышел на улицу.Потерпевшая бросилась сквозь пламя к выходу, в результате чего на ней воспламенилась одежда. В результате она получила ожоги различной степени на более чем 50% поверхности тела. Женщина выжила благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.Верхнепышминский городской суд назначил поджигателю 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год. Мужчину взяли под стражу в зале суда. Также суд взыскал с осужденного в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей.