Житель Новоуральска отдал брокерам-мошенникам 112 тысяч рублей





– объяснили в полиции. «Если компания-брокер зарегистрирована за рубежом и ведет свою деятельность без лицензии ЦБ РФ, она является офшорной организацией, работающей вне правового поля нашей страны. После подписания договора с таким брокером в случае нарушения ваших прав вы не сможете отстаивать свои интересы на территории России»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Новоуральске 60-летний местный житель стал жертвой брокеров-мошенников. Мужчина вложил в биржу 112 тысяч рублей, оформленных в кредит, а вывести деньги обратно не смог. Об этом сообщают в МУ МВД России по ЗАТО городку Новоуральску и посёлку Уральскому.На брокерскую биржу он наткнулся в социальных сетях. Реклама обещала лёгкий заработок и он решил рискнуть. В тот же день потерпевший оставил свои данные и с ним связался менеджер организации. Он рассказал, что для открытия и активации счёта необходимо вложить 10 тысяч рублей. Новоуралец послушно выполнил условие.После этого мужчине объясняли, как якобы выгодно вкладываться в их брокерскую биржу. Тогда потерпевший стал активно переводить в организацию и наблюдать через приложение брокеров-мошенников, как растут его вложения. Вот только вывести деньги с «прибыльного счёта» он не смог.Последним переводом и поводом для обращения в полицию стали 4 тысячи рублей – столько стоила услуга для вывода финансов. Вот только денежные средства всё равно не вернулись.В пресс-группе напомнили, что только мошенник может гарантировать доход намного выше рыночного и называть заманчивые цифры. Кроме того, аферисты почти никогда не пользуются официальными формами оплаты. Чаще всего они просят переводить деньги на карту или киви-кошелёк.В случае, если брокер кажется надежным, правоохранители рекомендуют проверять документы. У организации обязательно должна быть лицензия Центрального банка.