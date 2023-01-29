В Первоуральске осудили трёх местных жителей за хищение средств с чужих банковских карт





– рассказали в пресс-службе прокуратуры. «Сумма ущерба, причиненного в результате незаконных действий злоумышленников, составила более 640 тысяч рублей. Потерпевшими по делу признаны 34 человека, проживающих на территории Российской Федерации»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 3 февраля, в Первоуральске отправили за решётку трёх местных жителей за хищение денежных средств с чужих банковских карт. Обвиняемые использовали персональные данные, которые, как заявляется, оказались в открытом доступе в результате утечки в кредитных организациях.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в 2020 году осуждённые вступили в преступную группу обвиняемого, дело которого выделили в отделение производство. Он и передавал своим пособникам данные чужих банковских карт, включая защитный трёхзначный пароль.Так, в период с марта по июль трое первоуральцев оформляли подписки в онлайн-кинотеатрах и заказы в интернет-магазинах и маркетплейсах, покупая одежду и технику. Также они бронировали номера в отелях Турции. Всё это они оплачивали за счёт сограждан.Двум из осуждённых дали по 4 года лишения свободы, одному – 2 года. Все они должны будут отправиться в исправительную колонию общего режима.Приговор в законную силу ещё не вступил.