Хитрый убийца собутыльника из Кировграда скоро сядет на скамью подсудимых

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Следственный отдел по городу Кировград СК России по Свердловской области передал в суд материалы об убийстве 55-летнего мужчины. Преступление было совершено осенью прошлого года на территории города Верхний Тагил.Подробностями этой детективной истории со СМИ поделился начальник пресс-службы Главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых. В середине ноября 2022-го года в полицию обратился 27-летний житель Кировграда. Он сообщил, что обнаружил в сквере труп своего знакомого, с которым незадолго до этого распивал спиртные напитки. По словам молодого человека, собутыльник мирно расстался с ним и удалился, и такая находка для него самого стала страшным сюрпризом.Сотрудники полиции сразу заподозрили что-то неладное в рассказе кировградца. Проверив его биографию, они только утвердились в своих подозрениях: оказалось, что молодой человек был дважды осужден по довольно тяжёлым статьям — за грабёж, разбойное нападение, угон транспортного средства. Дальнейшее следствие показало, что сомнения не были пустыми. Выяснилось, что во время возлияний между собутыльниками вспыхнула ссора и тот, что помоложе, забил до смерти того, что постарше. Обращением в полицию и рассказом о случайно найденном трупе убийца пытался отвести от себя подозрения и пустить следователей по ложному следу.Хитрость не удалась! Как сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Судить хитрого убийцу будут по части 4-й статьи 111-й Уголовного кодекса РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего»).