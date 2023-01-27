Возрастное ограничение 18+

Хитрый убийца собутыльника из Кировграда скоро сядет на скамью подсудимых

19.36 Пятница, 3 февраля 2023
Криминал
Фото: Владислав Постников
Следственный отдел по городу Кировград СК России по Свердловской области передал в суд материалы об убийстве 55-летнего мужчины. Преступление было совершено осенью прошлого года на территории города Верхний Тагил.

Подробностями этой детективной истории со СМИ поделился начальник пресс-службы Главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых. В середине ноября 2022-го года в полицию обратился 27-летний житель Кировграда. Он сообщил, что обнаружил в сквере труп своего знакомого, с которым незадолго до этого распивал спиртные напитки. По словам молодого человека, собутыльник мирно расстался с ним и удалился, и такая находка для него самого стала страшным сюрпризом.

Сотрудники полиции сразу заподозрили что-то неладное в рассказе кировградца. Проверив его биографию, они только утвердились в своих подозрениях: оказалось, что молодой человек был дважды осужден по довольно тяжёлым статьям — за грабёж, разбойное нападение, угон транспортного средства. Дальнейшее следствие показало, что сомнения не были пустыми. Выяснилось, что во время возлияний между собутыльниками вспыхнула ссора и тот, что помоложе, забил до смерти того, что постарше. Обращением в полицию и рассказом о случайно найденном трупе убийца пытался отвести от себя подозрения и пустить следователей по ложному следу.

Хитрость не удалась! Как сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Судить хитрого убийцу будут по части 4-й статьи 111-й Уголовного кодекса РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Молодой житель Екатеринбурга обвиняется в попытке сбыта поддельных денег
27 января 2023
В Серове нашли мертвым пропавшего мужчину
30 января 2023
Жителя Первоуральска осудят за серию краж шоколада и зубных щеток
01 февраля 2023
Почти на 5% уменьшилось число зарегистрированных преступлений в Свердловской области
30 января 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Жители Екатеринбурга могут остаться без льготных лекарств из-за конфликта аптечных сетей

Диабетики больше двух недель не получают жизненно важные препараты
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
19:36 Хитрый убийца собутыльника из Кировграда скоро сядет на скамью подсудимых
19:01 В Верхотурье предлагают поставить памятник продавщице семечек
18:26 Птиц Калиновского лесопарка в воскресенье ждёт пиршество
17:52 На выходных в Свердловской области похолодает
17:44 СКР проверит жалобы об ужасных условиях в больнице в Екатеринбурге
17:23 Пропавшего в Ревде подростка нашли
16:50 Синоптики предупредили свердловчан о смоге
16:26 Лидером среди выявленных свердловских вредителей растений в январе стала красная померанцевая щитовка
16:22 Фестивальная неделя пройдет в августе в Екатеринбурге
15:55 Библиотеки Екатеринбурга запустили проект «Острова Крапивина»
15:24 Образовательные проекты УГМК получили новый импульс развития
14:51 В детском саду в Екатеринбурге работал мужчина, судимый за хранение наркотиков
14:22 Коронавирус выявили еще у 343 свердловчан
13:53 В Свердловской области пропал 47-летний мужчина
13:28 Жители домов в Свердловской области жалуются на резкое подорожание электричества
12:53 В Екатеринбурге состоятся массовые соревнования по конькобежному спорту
12:21 Автоинспекторы в Екатеринбурге вновь будут ловить пьяных водителей
11:56 В Красноуфимске в суд направлено дело о хищении денег у пенсионерок
11:27 В Свердловской области назвали самую популярную вакансию 2022 года
10:56 Экоактивисты обнаружили нелегальную свалку в Свердловской области
10:24 Более 2,4 млрд рублей направлено на ремонт муниципальных дорог и мостов в Свердловской области
09:53 В многоэтажке в Каменске-Уральском ночью произошел пожар
09:21 В Ревде ищут пропавшего подростка
21:37 Уралмашевский танк Т-34 застраховали на крупную сумму
21:19 В Ельцин Центре продолжают препарировать Толкина
20:25 Житель Нижнего Тагила получил травмы на пешеходном переходе
Все новости Свердловской области
19:43 В США сотрудники Google вышли на митинги в поддержку уволенных коллег и против низких зарплат
17:21 В Новосибирске и наукограде Кольцово могут отменить прямые выборы глав
14:48 Во Владикавказе на 101 году жизни умерла участница Сталинградской битвы
13:32 Житель Уфы убил своих сыновей и покончил с собой
11:39 В Ростове-на-Дону задержан подозреваемый в стрельбе около торгового центра
11:17 МВД: на чердаке иркутской психиатрической больницы обнаружили две майнинговые фермы
10:46 На Сахалине столкнулись школьный автобус и бензовоз, есть пострадавшие
10:26 СМИ: в Кемеровской области задержан глава управления Роспотребнадзора
17:45 Жители Екатеринбурга могут остаться без льготных лекарств из-за конфликта аптечных сетей
15:31 Гознак объяснил ситуацию с загранпаспортами возросшим спросом на микросхемы
15:03 Госуслуги: прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца приостановлен
12:38 Президент Болгарии распустил парламент и назначил дату выборов
10:34 В Саратове братья, три года державшие девушку в рабстве, получили 9 лет колонии
17:44 В Лондоне проходит крупнейшая за последние десятилетия забастовка
13:31 В МЧС рекомендовали не заряжать гаджеты по ночам и не класть телефоны под подушку
11:23 Житель Сахалина скончался после применения полицейским электрошокера
10:33 В Самарской области задержана председатель Счетной палаты
18:55 Во Франции тысячи демонстрантов вышли на новые акции протеста против пенсионной реформы
12:36 Число получивших российское гражданство иностранцев в 2022 году снизилось в сравнении с 2021 годом
11:22 Российские электромобили Evolute поступили в таксопарки
10:58 Число погибших при взрыве в пакистанском Пашеваре увеличилось до 92 человек
15:24 Посольство США в Турции предупредило своих граждан о возможности терактов
14:19 В Пакистане произошел взрыв, ранения получили около 90 человек
13:09 Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Безлюдовка, есть раненые
12:48 Министр образования Омской области объявила об отставке и опубликовала фото с вечеринки
11:43 В регионах Сибири долг перед предпринимателями по госконтрактам превысил 3 млрд рублей
Все новости России и мира
19:36 Хитрый убийца собутыльника из Кировграда скоро сядет на скамью подсудимых
19:01 В Верхотурье предлагают поставить памятник продавщице семечек
18:26 Птиц Калиновского лесопарка в воскресенье ждёт пиршество
17:52 На выходных в Свердловской области похолодает
17:44 СКР проверит жалобы об ужасных условиях в больнице в Екатеринбурге
17:23 Пропавшего в Ревде подростка нашли
16:50 Синоптики предупредили свердловчан о смоге
16:26 Лидером среди выявленных свердловских вредителей растений в январе стала красная померанцевая щитовка
16:22 Фестивальная неделя пройдет в августе в Екатеринбурге
15:55 Библиотеки Екатеринбурга запустили проект «Острова Крапивина»
15:41 В Перми привлекли к ответственности дрифтеров
15:24 Образовательные проекты УГМК получили новый импульс развития
14:51 В детском саду в Екатеринбурге работал мужчина, судимый за хранение наркотиков
14:22 Коронавирус выявили еще у 343 свердловчан
13:53 В Свердловской области пропал 47-летний мужчина
13:28 Жители домов в Свердловской области жалуются на резкое подорожание электричества
13:24 Химики Пермского Политеха оптимизировали производство бумаги из вторсырья
13:22 Про спорт и десерт: новые выставки в «Горьковке»
12:53 В Екатеринбурге состоятся массовые соревнования по конькобежному спорту
12:21 Автоинспекторы в Екатеринбурге вновь будут ловить пьяных водителей
11:56 В Красноуфимске в суд направлено дело о хищении денег у пенсионерок
11:27 В Свердловской области назвали самую популярную вакансию 2022 года
10:56 Экоактивисты обнаружили нелегальную свалку в Свердловской области
10:26 Под контролем судебных приставов стратегическое предприятие провело собрание акционеров, на котором приняли важные управленческие решения
10:24 Более 2,4 млрд рублей направлено на ремонт муниципальных дорог и мостов в Свердловской области
09:53 В многоэтажке в Каменске-Уральском ночью произошел пожар
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK