В Красноуфимске в суд направлено дело о хищении денег у пенсионерок

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Уголовное дело в отношении жителя Красноуфимска, обвиняемого в хищении более 640 тысяч рублей у пенсионерок, направлено в суд. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.По версии следствия, 30 ноября прошлого года на телефон обвиняемого в мессенджере от неустановленного лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, поступило предложение о возможности подзаработать. Для этого нужно были лишь выезжать на указанные адреса в Красноуфимске, соблюдая меры конспирации: носить неприметную одежду и медицинскую маску.Мужчина согласился на предложение и стал выполнять роль «курьера». Он забирал у пенсионерок пакет с деньгами, затем вносил их на счет своей банковской карты и переводил средства на указанный «работодателем» счет, оставляя себе 10% от суммы.С 30 ноября по 1 декабря неустановленные лица звонили трем пенсионеркам в Красноуфимске и говорили им, что якобы их дети попали в ДТП и необходимо срочно передать деньги для возмещения морального вреда несуществующему потерпевшему.Так, обвиняемый похитил деньги пенсионерок на общую сумму 640 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Красноуфимский районный суд.