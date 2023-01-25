Похитителя детской коляски задержали в Среднеуральске

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В города Свердловской области вернулись преступления, которые, казалось, остались в «лихих 90-х». С оставленных на улицах автомобилей вновь начали скручивать колёса и снимать «дворники». С канализационных колодцев воруют крышки люков, чтобы сдавать в металлолом. А теперь и за детские коляски принялись.В Среднеуральске в ночь со вторника на среду была украдена детская коляска. Она стояла в подъезде жилого дома на улице Октябрьской. Её владельцы наверняка слышали, что из домов часто угоняют велосипеды, но, видимо, не подозревали, что и такое «транспортное средство» может иметь для преступников определённый интерес. К счастью, они быстро заметили пропажу коляски и своевременно сообщили в полицию. Это помогло задержать «угонщика» по горячим следам.Преступника заметил экипаж вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Свердловской области. Молодой человек показался росгвардейцам подозрительным (гулять посреди ночи с коляской — это действительно не самое обычное поведение). Когда его задержали и досмотрели, то обнаружили при нём крестовую отвёртку, разводной ключ и круглогубцы, — сообщает ВК-группа «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район». На суде эти инструменты послужат вещественными доказательствами.Что касается личности преступника, то им оказался 34-летний местный житель. Ранее он уже был осуждён, но наказание получил условное. Новый суд наверняка учтёт это обстоятельство при вынесении вердикта.