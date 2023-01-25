Охотника, случайно застрелившего напарника, осудят в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Артинском районе перед судом предстанет охотник, который случайно застрелил напарника, перепутав его с лосем. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.По данным следствия, 10 декабря обвиняемый находился на охоте вместе со своим знакомым. Он выстрелил из огнестрельного оружия в сторону леса, где, как ему показалось, находился лось. Однако ранение получил напарник обвиняемого, которого охотник ошибочно принял за дикое животное. Потерпевший скончался от полученного ранения в больнице.Мужчина признал свою вину в полном объеме. Уголовное дело направлено в Артинский районный суд для рассмотрения по существу.