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Охотника, случайно застрелившего напарника, осудят в Свердловской области
Криминал
Фото: СУ СКР по Свердловской области
В Артинском районе перед судом предстанет охотник, который случайно застрелил напарника, перепутав его с лосем. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
По данным следствия, 10 декабря обвиняемый находился на охоте вместе со своим знакомым. Он выстрелил из огнестрельного оружия в сторону леса, где, как ему показалось, находился лось. Однако ранение получил напарник обвиняемого, которого охотник ошибочно принял за дикое животное. Потерпевший скончался от полученного ранения в больнице.
Мужчина признал свою вину в полном объеме. Уголовное дело направлено в Артинский районный суд для рассмотрения по существу.
По данным следствия, 10 декабря обвиняемый находился на охоте вместе со своим знакомым. Он выстрелил из огнестрельного оружия в сторону леса, где, как ему показалось, находился лось. Однако ранение получил напарник обвиняемого, которого охотник ошибочно принял за дикое животное. Потерпевший скончался от полученного ранения в больнице.
Мужчина признал свою вину в полном объеме. Уголовное дело направлено в Артинский районный суд для рассмотрения по существу.
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